Marek Suski: Kandydat na marszałka będzie dla niektórych zaskoczeniem

- Wiem, że jest dużo nazwisk na giełdzie, szczególnie opozycja wymyśla różne historie. Mamy już kandydata na marszałka, dla niektórych będzie zaskoczeniem, ale to bardzo dobry kandydat - powiedział Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. Marek Kuchciński w piątek formalnie poda się do dymisji.

Marek Suski był gościem "Sygnałów dnia" radiowej Jedynki. Szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego zdradził, że w piątek lub w sobotę PiS ogłosi wszystkie nazwiska polityków startujących w jesiennych wyborach parlamentarnych. - Jesteśmy przygotowani do wyborów, do ostatniej chwili nie podajemy nazwisk, dopóki zarząd partii nie zdecyduje, że mają być upublicznione - powiedział Suski.

- To jest przyznanie społeczeństwu, że słuchamy go. To zostało źle odebrane przez społeczeństwo, chociaż za rządów PO puste samoloty latały za Ewą Kopacz, kiedy ona robiła inspekcję kotlecika w pociągu. Słuchamy tego, w jaki sposób jesteśmy odbierani. Jeśli społeczeństwo tego nie akceptuje, to marszałek podał się do dymisji - podkreślił Marek Suski.

- Jest zasada w prawie, że jak coś jest obyczajem, nie wzbudza kontrowersji, to można to robić. Tusk zięcia woził samolotem, były liczne przeloty Kopacz do Gdańska i to nie wzbudzało większych protestów. W normalnym państwie to jest normą, że najważniejsze osoby w państwie korzystają z samolotów, to nie jest niczym nadzwyczajnym, tak jest na całym świecie - stwierdził Marek Suski.