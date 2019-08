Stanisław Piotrowicz: W wyjątkowej sytuacji marszałek nie odmówiłby lotu obywatelowi

Stanisław Piotrowicz z żoną również lecieli rządowym samolotem z marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Poseł PiS tłumaczy, że żona Maria wyszła ze szpitala z lekiem, który trzeba trzymać w zamrażarce. Skorzystali więc z lotu marszałka do Rzeszowa. - Jestem przekonany, że gdyby [przeciętni obywatele - red.] zwrócili się z takim wyjątkowym problemem do pana marszałka, nie odmówiłby - podkreśla Piotrowicz.

RMF FM dotarł do dokumentów, z których wynika, że Stanisław Piotrowicz i jego żona towarzyszyli Markowi Kuchcińskiemu w jednym z jego licznych lotów rządowymi maszynami z Warszawy do Rzeszowa. W środę Piotrowicz tłumaczył się z tego.

- Ja mieszkam na Podkarpaciu, 70 km od Rzeszowa. Zazwyczaj podróżuję albo własnym samochodem, około sześć godzin, albo samolotem należącym do LOT. Tego dnia, jak pamiętam, nie było wolnych miejsc w samolotach rejsowych. Pewnie bym pozostał w Warszawie i czekał na wolny rejs, ale tego dnia Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie opuściła moja żona. Otrzymała po wyjściu ze szpitala kilkaset sztuk ampułek leku, który trzeba przechowywać w stanie zamrożonym - po rozmrożeniu leki nadają się do wyrzucenia. I zrodził się problem, jak dotrzeć z tymi ampułkami jak najszybciej do domu, tak żeby się nie rozmroziły. Dowiedziałem się, że pan marszałek będzie leciał do Rzeszowa - i skorzystałem z tej sposobności - relacjonuje Stanisław Piotrowicz.