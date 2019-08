Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i jego loty z rodziną i przyjaciółmi. Piotrowicz dla WP: "To był wypadek losowy"

Marek Kuchciński rządowym odrzutowcem latał nie tylko ze swoją rodziną, ale także z rodzinami czołowych polityków PiS. Jednym z nich był Stanisław Piotrowicz. Szef sejmowej komisji sprawiedliwości mówi WP: – Potrzebowałem przewieźć lek dla mojej małżonki. Starałem się bezskutecznie o rejs LOT-em. Dowiedziałem się o możliwości lotu z marszałkiem Kuchcińskim. I z tej możliwości skorzystałem.

Jak wyjaśnia Wirtualnej Polsce Piotrowicz: – Moja żona tego dnia była w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Potrzebowaliśmy przewieźć wyprodukowany tam lek dla mojej małżonki, który może być przewożony tylko w stanie zamrożenia. Musiałem to zrobić. Starałem się o bilety na rejs LOT-u do Rzeszowa, jednak bilety były "obłożone" i ich nie dostaliśmy. Dowiedziałem się, że jest możliwość lotu z marszałkiem do Rzeszowa. I z tej możliwości z małżonką skorzystaliśmy.

Poseł Piotrowicz dodaje: – Podroż z Warszawy autobusem to blisko 9 godzin, samochodem - 6 godzin. To bardzo długo, żeby przewieźć lek w stanie zamrożenia. Z małożonką mieszkamy 70 km od Rzeszowa.

Nasz rozmówca dodaje, że "dysponuje wszelkimi dokumentami na tę okoliczność". – To był jeden i jedyny raz, gdy skorzystaliśmy z lotu z marszałkiem Sejmu – podkreśla szef sejmowej komisji sprawiedliwości. – To był naprawdę wypadek losowy. Sam nie wiedziałem do końca, co wtedy zrobić – dodaje poseł PiS.