High life. Podniebna podróż posłanki z Rzeszowa

Polscy parlamentarzyści na potęgę korzystają z darmowych przelotów samolotem. Czasem trafia im się nawet coś lepszego niż biznes klasa w liniach LOT. Posłanka Krystyna Wróblewska pochwaliła się podróżą do Rzeszowa na pokładzie rządowego samolotu.

Niestety, kilka godzin po publikacji wpisu, Krystyna Wróblewska go usunęła, lub zastrzegła, by był widoczny tylko dla znajomych. Zadbaliśmy jednak o to, by czytelnicy Wirtualnej Polski nie przegapili, jak godnie prezentują się politycy PiS na pokładzie rządowej maszyny. Uwagę zwraca szczególnie nieskazitelnie biała koszula marszałka.