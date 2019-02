Kosztowny lot ministra Michała Dworczyka. Spór o 33 tys. zł.

Lot Michała Dworczyka na negocjacje samorządowe kosztował 33 tys. zł. Okazuje się, że minister w KPRM był jedynym pasażerem rządowego samolotu. Dworczyk leciał przez Kraków do Wrocławia, by uzgodnić umowę koalicyjną z PiS z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Ujawniono koszt przelotu ministra

Do Krakowa Dworczyk leciał razem z Mateuszem Morawieckim , Beatą Szydło i Jarosławem Kaczyńskim . Jednak już z Krakowa do Wrocławia poleciał 18 listopada zupełnie sam. Dworczyk tłumaczył potem w TVN24, że celem było służbowe spotkanie z wojewodą dolnośląskim Pawłem Hreniakiem. "GW" donosi jednak, ze spotkanie nie miało służbowego charakteru.

"Poleciał, by gasić pożar wewnątrz PiS"

Według informatora gazety, Dworczyk poleciał, by gasić pożar wewnątrz PiS. Miał on bowiem namawiać Bezpartyjnych Samorządowców do podpisania umowy koalicyjnej.