PiS podpisało umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku. "Muszę przeprosić pana prezesa za faux pas"

- Udało nam się podpisać umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku – powiedział podczas konferencji w Sejmie szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Jej stroną są Bezpartyjni Samorządowcy. Nie obyło się jednak bez wpadki, za którą Dworczyk musiał przeprosić swojego partyjnego kolegę.

- Choć różnimy się polityczne, to cel mieliśmy ten sam : dobro mieszkańców – powiedział minister Michał Dworczyk. I nazwał podpisaną umowę koalicyjną z Bezpartyjnymi Samorządowcami „wielkim sukcesem” dla Dolnego Śląska.

- Porozumienie dotyczy regionalnych spraw gospodarczych i rozwoju Dolnego Śląska – powiedział prezydent Lubina, Robert Raczyński z Bezpartyjnych Samorządowców i zaznaczył, że „okazuje się, że można przekonać się do PiS-u”. Jak przyznał, „cieszy się”, że wszystkie strony ustąpiły ze swoich oczekiwań.

- Mam nadzieję, że podobne porozumienia będzie można zawrzeć w innych regionach Polski – powiedział szef PiS na Dolnym Śląsku Adam Lipiński i zaapelował do kierownictwa PSL, by nie blokowało wchodzenia polityków do tego typu porozumień.