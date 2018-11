Dolnośląskie: Koalicja PiS z PO. "Nie będzie to wyglądało jak w Warszawie"

W powiecie bolesławieckim (woj. dolnośląskie) radni powiatowi z PiS-u postanowili zawrzeć koalicję z radnymi PO. Mają podzielić między sobą m.in. stanowiska starosty i wicestarosty.

W skład koalicji wejdzie pięciu radnych Prawa i Sprawiedliwości, czterech radnych Platformy Samorządowej (lokalne PO), jeden z KWW Impuls Miasta oraz jeden radny niezrzeszony wspierany przez PSL. Nowa koalicja ma łącznie 11 miejsc w radzie powiatu ma 18. Pozostałe siedem miejsc w radzie należy do Bezpartyjnych Samorządowców.

Koalicja z inicjatywy PiS

- We wtorek podpisaliśmy porozumienie koalicyjne, które przewiduje że starostą będzie osoba z PiS, a wicestarostą - osoba z PO. Za wcześnie mówić o tym, że to ja będę starostą - powiedział Jan Russ, szef bolesławieckich struktur PiS-u. - Prawo i Sprawiedliwość szuka wszędzie porozumienia i możliwości koalicyjnych, by pracować na rzecz mieszkańców. W powiecie bolesławieckim już w poprzedniej kadencji dobrze nam się współpracowało - mówił.