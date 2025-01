Hołownia o rozmowie z Zełenskim. "Wołyń to dla nas kwestia fundamentalna"

Później do rozmowy odniósł się we wpisie na platformie X sam Hołownia. "Na prośbę strony ukraińskiej, w drodze do Auschwitz, spotkałem się dziś w Krakowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wołyń to dla nas kwestia fundamentalna: chcemy móc zapalić świeczkę na grobach swoich bliskich. Prezydent zapewnił, że z jego strony jest zielone światło dla procesu ekshumacji, i że sprawy ruszą szybko" - podkreślił.