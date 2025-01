Elon Musk dostał prztyczka w nos. Nie będzie miał gabinetu w Białym Domu

Susie Wiles, szefowa sztabu wyborczego Trumpa, została szefową personelu Białego Domu. Przed nią trudne zadanie: musi opanować ego wielu postaci z otoczenia Trumpa, wprowadzić porządek w działalności Białego Domu , kontrolować dostęp do prezydenta, zarządzać starszym personelem i współpracować z Kongresem w celu realizacji jego agendy legislacyjnej.

- Nigdy nie było administracji, w której tak wcześnie rozpętałyby się rozgrywki o władzę - stwierdził w rozmowie z dziennikiem "The Times" Frank Luntz, analityk polityczny. - Ale Wiles ma do tego odpowiednie serce i umiejętności, jeśli ktoś ma odnieść sukces, to właśnie ona - dodał.