Scholz krytykuje Muska za kontrowersyjny gest

Elon Musk, znany miliarder i bliski współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa, był jednym z mówców przed przybyciem prezydenta do waszyngtońskiej Capital One Arena.

Podziękował zwolennikom nowego prezydenta, a następnie wykonał gest, który wzbudził kontrowersje. Przyłożył prawą rękę do serca, a następnie wyciągnął ją w górę jednym szybkim ruchem, powtarzając gest w innym kierunku. "Moje serce jest z wami" - powiedział Musk.

Gest Muska został zauważony przez media na całym świecie, które zinterpretowały go jako "faszystowski" lub "nazistowski". Sam Musk skomentował zamieszanie wokół swojego gestu na platformie X, pisząc: "Szczerze mówiąc, potrzebują lepszych brudnych sztuczek". Porównanie do Adolfa Hitlera uznał za "oklepany chwyt".

Eksperci nie są zgodni co do tego, czy gest Muska był rzeczywiście salutem rzymskim. Amerykańska historyczka specjalizująca się w badaniach nad faszyzmem oceniła na platformie X, że był to "dość agresywny nazistowski salut".