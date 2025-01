"Nie wierzę". Szef lubelskiej PO zbierał na kaucję dla Palikota

Wiadomość wywołała konsternację wśród działaczy PO. - Po prostu nie wierzę. Nie wiem, jak mam to skomentować - stwierdził jeden z posłów PO, który otrzymał tę wiadomość. - Nie wpłaciłem i na pewno nie wpłacę. Ta wiadomość była żenująca - dodał.

Jak wynika z ustaleń reporterów portalu onet.pl., Stanisław Żmijan i Janusz Palikot znali się od lat. To Żmijan miał wprowadzać Palikota do Platformy Obywatelskiej. - Zawsze mieli dobre relacje, stąd rozumiem ten sentyment Staszka do Janusza - mówi były polityk Twojego Ruchu.