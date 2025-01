Dwa miliony kaucji. Sąd wskazał termin posiedzenia ws. Palikota

- Myślę, że rodzinie uda się uzbierać do tego czasu taką kwotę i Janusz Palikot opuści areszt - powiedział Malicki.

Palikot oraz jego współpracownicy, Przemysław B. i Zbigniew B., zostali zatrzymani 3 października przez CBA. Jeszcze tego samego dnia zostali przewiezieni do wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa i przywłaszczenia mienia. Prokuratura twierdzi, że doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy osób na 70 mln zł. Palikot usłyszał łącznie 8 zarzutów.