Marszałek Sejmu Marek Kuchciński problemem dla PiS. "Uderzył w gen partii: wiarygodność i pokorę"

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i sprawa jego lotów rządowym samolotem z rodziną na pokładzie wstrząsnęła częścią opinii publicznej i stała się jednym z głównym politycznych tematów. A także dużym problemem wizerunkowym dla PiS. Politycy tej partii otwarcie bronią marszałka, ale część z nich robi to nieśmiało. W kuluarach mówią: ta sprawa będzie się ciągnąć aż do wyborów.

– To informacje od urzędników, którzy napisali do mnie, że to, co się dzieje, to absolutny skandal. Bo pan marszałek Kuchciński praktycznie co tydzień lata w celach prywatnych do Rzeszowa rządowym gulfstreamem – mówił w czwartek na konferencji w Sejmie polityk PO. Przedstawił dowody na co najmniej pięć lotów marszałka Sejmu w towarzystwie rodziny.