Marek Kuchciński latał nie tylko z rodziną. Na pokładzie m.in. Zdzisław Krasnodębski i Stanisław Piotrowicz

Marek Kuchciński i afera "samolotowa" budzą niemałe kontrowersje. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty. Okazuje się, że marszałek Sejmu zabierał na pokład rządowych samolotów również partyjnych kolegów z PiS. Chodzi m.in. o Zdzisława Krasnodębskiego oraz Stanisława Piotrowicza.

Tę informację potwierdzają dziennikarze "Faktu" oraz RMF FM, którzy dotarli do dokumentacji dotyczącej lotów Marka Kuchcińskiego.

Tabloid podaje dokładne daty. Okazuje się, że 2 czerwca Zdzisław Krasnodębski poleciał z Rzeszowa do Warszawy z marszałkiem Sejmu rządowym samolotem. Towarzyszyła im żona europosła PiS, Anna.

Sprawę lotu Wróblewskiej z marszałkiem Sejmu opisywała już wcześniej Wirtualna Polska. Posłanka opublikowała serię zdjęć z pokładu rządowego samolotu. Na fotografiach można było także zobaczyć Stanisława Piotrowicza, co potwierdza medialne doniesienia o wspólnym locie. Kilka godzin po publikacji wpisu, Krystyna Wróblewska go usunęła, lub zastrzegła, by był widoczny tylko dla znajomych.