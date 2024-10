Proboszcz chciał odprawić pogrzeb bez kazania. Przy rodzinie "mówił o dewiacji"

Ceremonia pochówku Konrada odbyła się w sobotę. Rodzina twierdzi, że młodego mężczyznę żegnały tłumy - ponad 300 osób. Proboszcz ostatecznie odczytał kazanie, ale żałobnicy zauważyli, że "było to od niechcenia". - Proboszcz podczas mszy wydawał się być poddenerwowany, bardzo się śpieszył. Na szczęście głos pod koniec mszy zabrał kanclerz, który powiedział kilka ciepłych słów w kierunku rodziny. Nie wiem, co by było, gdyby nie to - podsumowała kobieta.