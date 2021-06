Poznański czerwiec. Mija 65 lat od pierwszego głośnego buntu w PRL

Przez lata Poznański Czerwiec i wydarzenia z października, na czele z dojściem Gomułki do władzy, niepotrzebnie traktowano osobno, podczas gdy stanowiły one jedną sekwencję. W popkulturze, niestety, "czerwca" nie ma prawie wcale. Mogę wymienić tylko film Filipa Bajona "Poznań '56" z 1996 roku. To bardzo dobry obraz, który reżyser - naoczny świadek tamtych wydarzeń - spróbował przedstawić swoimi oczyma, czyli mniej więcej, dwunastoletniego chłopca. Widzimy więc, jak wielka polityka odbierana jest z perspektywy dzieciaków: 10-letniego Piotrka, którego ojciec jest jednym z uczestników strajku, oraz 12-letniego Darka, syna funkcjonariusza UB. Ta chłopięca perspektywa doskonale pozwala wgryźć się w dramat wydarzeń i mimo wszystko pozostać wobec nich neutralnym. To film pozbawiony martyrologii. Początkowo pokazuje wręcz tamte wydarzenia jako coś ciekawego, bo dzieciaki mogą za darmo wejść do ZOO albo na Targi Poznańskie, gdzie zdobywają banana, rzecz wówczas nieosiągalną. Chłopców wiedzie młodzieńcza przygoda, nie wiedzą jeszcze, że to, co zobaczą, pozostanie im przed oczami na całe życie. Sytuacja zmienia się, gdy do miasta wjeżdżają czołgi, padają pierwsze strzały, widzimy zabitych. Taka - społeczna, a nie polityczna - koncepcja filmu sprawia, że przypomina on trochę obrazy mówiące o konflikcie w Irlandii Północnej. Choćby "Krwawą niedzielę" Paula Greengrassa z 2002 roku. Szkoda, że nie dorobiliśmy się więcej takich obrazów, gdyż poznański czerwiec to wciąż nieodkryta karta dla polskiej kultury.