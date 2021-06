Polscy biskupi wezwani do papieża. Ks. Prusak: Dojdzie do konfrontacji

Tu jeszcze w grę wchodzi jeden problem, o którym biskupi do tej pory nie chcieli publicznie mówić, chociaż ostatnio "języki" im się otworzyły. Mamy znaczny spadek powołań kapłańskich w Polsce. Świat religijny, który znają polscy biskupi z czasów swojego dzieciństwa, czasów przygotowywania się w seminarium do kapłaństwa, to czas, który odchodzi do historii. To wywołuje dużo lęków i frustracji. Oni zdają sobie sprawę, że to, co przejęli, nie będzie tym, co oddadzą.