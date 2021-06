Dziwisz milczy ws. reportażu o Orchard Lake. Ks. Kobyliński: "To poważny błąd"

Kościół rozwiąże problem z wykorzystywaniem seksualnym? "Złudna nadzieja"

Na pytanie, czy ksiądz widzi szanse, na to, aby w najbliższym czasie zażegnać w Kościele kryzys z pedofilią i wykorzystywaniem seksualnym kierownik Katedry Etyki UKSW w Warszawie odpowiedział, że "to jest złudna nadzieja" - Na razie nie ma szans, żeby ten kryzys skutecznie przezwyciężyć. On trwa już od kilkudziesięciu lat - dodał.