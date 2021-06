Molestowanie seksualne w polonijnym seminarium. "Skandal Kościoła Katolickiego"

- O jedno was proszę, bo ja nie mogę nic mówić - to jest polecenie mojego prawnika tutaj. Jak się to wszystko skończy, porozmawiajmy wtedy - zaczął ks. Król. - To uderzyło we mnie jak grom z jasnego nieba. Jestem kompletnie niewinny - przekonywał ksiądz. Twierdził też, że trwa "nagonka na niego w mediach".