Theodore McCarrick. Watykan publikuje raport o przestępstwach, których dopuścił się były kardynał. Trzęsienie ziemi dla Kościoła

Raport kwestionuje decyzje trzech katolickich papieży m.in. Jana Pawła II, który mianował McCarricka arcybiskupem Waszyngtonu w 2000 roku i mianował go kardynałem w 2001 roku. Watykan ujawnił serię instytucjonalnych niepowodzeń, które doprowadziły do ​​wielokrotnego promowania byłego kardynała Theodore'a McCarricka, pomimo plotek o jego rzekomym niewłaściwym postępowaniu seksualnym z młodymi mężczyznami.

Theodore McCarrick pisze do biskupa Stanisława Dziwisza

Jan Paweł II zmienił jednak zdanie po tym, gdy 6 sierpnia 2000 roku McCarrick na wiadomość o wątpliwościach, co do jego kandydatury na metropolitę Waszyngtonu, napisał list do bpa Stanisława Dziwisza. To w nim zapewnił o swej niewinności i o tym, że "nigdy nie utrzymywał stosunków seksualnych z żadną osobą".