"Don Stanislao". Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa w sprawie kardynała Dziwisza

Kraków. Prokuratura Okręgowa odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie kardynała Stanisława Dziwisza. - Niestety w Polsce sojusz tronu z ołtarzem trwa w najlepsze - powiedział europoseł Łukasz Kohut w rozmowie z Wirtualną Polską. To on złożył zawiadomienie do prokuratury po emisji reportażu TVN24.

Kardynał Stanisław Dziwisz. Jest ruch prokuratury Źródło: ONS.pl