Pozew w trybie wyborczym. Posłanka szybko się wycofała

"W Sądzie Okręgowym w Szczecinie został złożony wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym w sprawie kłamstwa na mój temat, które wypowiedziała kandydatka KO do Sejmu Izabela Leszczyna na antenie TVN" – przekazał we wtorek radny szczecińskiej rady miasta i kandydat do Sejmu z listy PiS Dariusz Matecki (Suwerenna Polska).