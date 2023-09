Posłanka pokazuje zniszczony baner. Pisze o "ściętej głowie"

"Wiem, że jesteście zdolni do najgorszego hejtu, nienawiści i najgorszych podłości, bo już mi to zrobiliście. Ale ta ścięta głowa jest na płocie mojej 90-letniej babci… Ten który ścinał, doskonale wiedział na czyim płocie - to mała wieś. Jesteście zwyrodnialcami" - napisała Magdalena Filiks na portalu X.