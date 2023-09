Dostał pytanie o Tuska. Padła zaskakująca odpowiedź

Będzie debata z Mateuszem Morawieckim?

Borys Budka zdradził, że już zaprosił do debaty Mateusza Morawieckiego, z którym zmierzy się w najbliższych wyborach parlamentarnych w Katowicach. - Cztery lata temu nagrałem taki fajny klip i on jest tak aktualny, że go teraz będziemy powtarzać - stwierdził. - Mateusz Morawiecki to jedyny premier w historii, który nigdy z nikim nie debatował. Przywieźli go w teczce na ten Śląsk, nigdy nie stanął do debaty, w Sejmie wychodzi, robi stand up, naobraża nas, nawet nie ma możliwości skontrowania. Oni wyjątkowo, jeśli chodzi o debaty, dają dyla - skwitował Borys Budka.