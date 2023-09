"Blok z wielkiej płyty jest jak Polska". Kulisy nowego pomysłu PiS. KO nie ma odpowiedzi

Taki właśnie jest zamysł sztabu: przyciągnąć do siebie tą propozycją zarówno seniorów, jak i młodych. Albo przynajmniej zniechęcić tych drugich do głosowania na opozycję. - To propozycja pozbawiona ideologii. Nastawiona na ludzi, którzy o polityce myślą jak o praktycznym załatwianiu ich spraw, które są blisko codzienności - tłumaczy sztabowiec PiS.