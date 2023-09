PiS zaczyna ujawniać swój program. Pierwszy punkt? "Przyjazne osiedle"

Do zapowiedzi prezesa PiS w rozmowie z PAP odniósł się rzecznik partii Rafał Bochenek. - Jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze dużą wagę przywiązujemy do programu wyborczego, który stanowi podstawę naszego działania w danej kadencji - podkreślił. - Na przestrzeni ostatnich 8 lat udowodniliśmy, że nie tylko słuchamy Polaków, ale także dotrzymujemy danego słowa i spełniamy swoje obietnice wyborcze - dodał. - Program wyborczy ma znaczenie i to nas odróżnia od całej opozycji - zaznaczył.