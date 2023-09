Kukiz tłumaczy się z dotacji. I zapowiada pozew w trybie wyborczym

Kukiz odniósł się również do zarzutów Zembaczyńskiego, że pod adresem wskazanym na stronie internetowej "nie występuje żadna fundacja, ani też nikt nie słyszał o takim podmiocie w najbliższej okolicy". Tłumaczył, że według przepisów fundacja nie musi mieć siedziby. - A to, co pokazywał pan Zembaczyński to magazyn, na wszystkie rzeczy niezwiązane z Instytutem Demokracji Bezpośredniej, z dotacją celową. Jest to miejsce na przechowywanie karimat, mundurów, środków higienicznych, żywności, które wozimy na Ukrainę (...) nie pobierając za nie opłat - wyjaśnił.