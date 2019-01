Pożegnanie Adamowicza. Bielan: nie mam informacji, żeby Kaczyński miał być obecny na pogrzebie

Poszerza się lista osób, które zadeklarowały swoją obecność na uroczystościach pogrzebowych Pawła Adamowicza. Czy wśród nich pojawi się również prezes PiS, Jarosław Kaczyński? Wicemarszałek Senatu Adam Bielan zabrał głos w tej sprawie.

Adam Bielan w rozmowie z "Rzeczpospolitą" był pytany m.in. o to, czy zabójstwo Pawła Adamowicza było mordem politycznym. Polityk zaznaczył, że w Polsce "za mord polityczny uważa się zabójstwo na tle politycznym, kiedy intencje są czysto polityczne". - W tym wypadku mamy do czynienia, wszystko na to wskazuje, z osobą, chorą psychicznie, mającą bardzo poważne zaburzenia, karaną już wcześniej za akty kryminalne, za napady z bronią w ręku - tłumaczył Adam Bielan.