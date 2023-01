Pożar w rosyjskim Tomsku. Palił się obóz dla zmobilizowanych

Pożar "obiektu wojskowego"

We wtorek w miejscowości Nowyj Oskoł w obwodzie biełgorodzkim doszło do wybuchu i pożaru. Według ukraińskich mediów i rosyjskich kanałów Telegram, eksplozja miała miejsce w "obiekcie wojskowym". Tymczasem gubernator obwodu przekazał, że był to pustostan.