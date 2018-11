Potwierdzono kolejny przypadek odry. Tym razem na Pomorzu

W Starogardzie Gdańskim oficjalnie potwierdzono odrę u 52-latka. Mężczyzna wcześniej nie był szczepiony. To kolejny przypadek choroby na Pomorzu. Wcześniej w województwie zachorowały cztery osoby.

We wtorek sanepid informował, że zachorowały cztery niezaszczepione osoby z powiatu kwidzyńskiego. Pracowały w dużej firmie produkcyjnej. Na bezpośredni kontakt z zarażonymi mogło być narażonych ok. 950 osób. W piątek zakończona została akcja profilaktycznego szczepienia w tym zakładzie, która objęła 726 osób. Nikt poza wcześniejszymi przypadkami nie zachorował.

Do tej pory odnotowano 18 przypadków podejrzenia zachorowania na odrę. 17 z nich miało miejsce w powiecie pruszkowskim i jeden w warszawskim. Pojawiały się także doniesienia o chorobie w innych częściach Polski. Odrę potwierdzono m.in. u jednego z uczniów we Włodawie (woj. lubelskie). Od początku roku do 15 października zarejestrowano w Polsce 128 przypadków zachorowań. W roku 2017 zgłoszono ich 58.