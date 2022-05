Mocne słowa o reżimie Putina. "Niczym się nie różnią"

"Na tym tle widzimy cyniczne próby, by przywłaszczyć i wykorzystać pamięć o zwycięstwie nad nazizmem i użyć jej do usprawiedliwienia tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Mocno potępiamy kontynuowane wysiłki Rosji, by zniekształcić historię dla jej własnych celów politycznych, by promować fałszywą narrację i dezinformację na temat krajów sąsiednich, w tym podżegania do nienawiści poprzez nazywanie innych 'neofaszystami' i 'neonazistami' " - piszą dyplomaci.