Obchody 9 maja. Tak Putin zrobił z Dnia Zwycięstwa w Rosji święto propagandy

9 maja to dla Rosjan ważna data. Historia ZSRR nieco inaczej ujęła w ramy czasowe II wojnę światową. Rosyjscy historycy początek udziału w niej datują na 22 czerwca 1941 r. To wtedy miał miejsce atak III Rzeszy na ZSRR. Dopiero tzw. Wielka Wojna Ojczyźniana zakończyła się 9 maja 1945 r., a Dzień Zwycięstwa stał się upamiętnieniem tego wydarzenia oraz oddaniem honorów dla żołnierzy walczących z nazistami. Ranga tego święta zmalała w momencie upadku ZSRR. Jednak w 2005 r., gdy miała miejsce 60. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, za sprawą Władimira Putina ów dzień ponownie stał się powodem do wyjątkowej dumy narodowej – jednak w nieco innym znaczeniu.