Ponowne wybory w gminie Korczyna. Kandydat PiS przegrał tu dwoma głosami

Zażalenie na wynik wyborów samorządowych złożył Tadeusz Pelczar. Uważał, że przy liczeniu głosów mogło dojść do nieprawidłowości, co wpłynęło na końcowy rezultat. Do czasu wybrania nowego wójta, władzę w gminie będzie sprawować osoba wyznaczona przez premiera.

Tadeusz Pelczar druga turę wyborów samorządowych przegrał z Janem Zychem o dwa głosy (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wydała zarządzenie w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów na wójta w Gminie Korczyna. Jednocześnie wygasiła mandat bezpartyjnego Jana Zycha. To efekt uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego w Krośnie ws. nieważności wyborów. To podtrzymanie decyzji Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Informacja pojawiła się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Skargę na wynik wyborów złożył Tadeusz Pelczar z PiS, który przegrał fotel wójta o dwa głosy. Protest złożył, bo stwierdził, że doszło do wielu nieprawidłowości przy liczeniu głosów, co mogło wpłynąć na końcowy rezultat. W II turze Zych otrzymał 2399 głosów, a jego rywal 2397. Powtórka odbędzie się 8 września 2019 r. Do tego czasu władzę sprawować będzie osoba wyznaczona przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Ponowne wybory odbędą się obwodowych komisjach wyborczych nr 1 i 2 w Korczynie oraz 6, 7 i 9 - odpowiednio w Iskrzyni, Komborni oraz Węglówce. Najpierw powołane na nowo Obwodowe Komisje Wyborcze ponownie przeliczą karty do głosowania i głosy z listopadowych wyborów samorządowych.

