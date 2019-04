Gmina Korczyna. Kandydat PiS przegrał o 2 głosy. Chce nowych wyborów

Od wyborów samorządowych minęło już niemal pół roku, ale w gminie Korczyna dalej kłócą się o wynik wyborów. Kandydat PiS, który przegrał o dwa głosy, próbuje pozbawić władzy urzędującego wójta. Wystąpił na drogę sądową i przekonuje, że komisje za szybko liczyła głosy.

W gminie Korczyna wkrótce odbędą się wy bory do Parlamentu Europejskiego, a tak naprawdę jeszcze nie zakończyły się samorządowe. - Było dużo nieprawidłowości przy organizacji wyborów oraz liczeniu głosów – mówi Wirtualnej Polsce Tadeusz Pelczar, lokalny przedsiębiorca, który ubiegał się o urząd wójta z poparciem PiS.

Do tej pory nie uznał wyniku wyborów, w których wygrał jego główny rywal – kojarzony z PSL Jan Zych, który rządzi w gminie od 17 lat. Gdy Pelczar usłyszał, że przegrał zaledwie dwoma głosami, wystąpił do sądu z protestem wyborczym i wniósł o unieważnienie wyborów.

Kandydat PiS uważa, że komisja wyborcza dwa oddane na niego głosy uznała za nieważne i to zaważyło na wyniku wyborów. – Nie umie przegrywać. Przez całą kampanię był hejt na mnie, pomówienia, ataki niemal jak w Gdańsku. Chcą mnie zniszczyć fizycznie. Pelczar przegrał, a teraz nie daje mi pracować. Ciągła obstrukcja w radzie miasta i blokowanie kolejnych inicjatyw – mówi Wirtualnej Polsce Jan Zych, wójt gminy Korczyna.

- To wszystko pewnie przez to, że ja startuję od lat z komitetu obywatelskiego, a on z PiS – dodaje samorządowiec. Najbliższa rozprawa w sprawie unieważnienia wyborów i przeprowadzenia ponownego głosowania odbędzie się 12 kwietnia.