Wybory parlamentarne. Andrzej Duda ogłosi start kampanii, jest już opinia PKW

Wybory parlamentarne. Andrzej Duda ma wkrótce podpisać postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów parlamentarnych. Do Kancelarii Prezydenta trafiła opinia Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie.

– Nie będę ukrywał, że chciałbym aby kampania była jak najkrótsza. Myślę, że Polacy i wyborcy i w ogóle wszyscy oczekują, żeby było jak najwięcej spokoju. Kampania nigdy nie jest okresem spokoju, zawsze jest okresem pewnego takiego starcia politycznego. To jest jej naturą. Myślę, że Polacy chcą, aby tego starcia było jak najmniej. W związku z tym też termin możliwie jak najszybszy i wskazałem, zaproponowałem w tym, co przedstawiłem do PKW 13 października – powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda na antenie Polsat News.