Zgrzyt Duda – Morawiecki. Poszło o datę wyborów do Sejmu

Na konwencji PiS w Katowicach premier Mateusz Morawiecki ujawnił, że 13 października będzie datą wyborów parlamentarnych. Wywołało to ogromną konsternację i niezadowolenie w Pałacu Prezydenckim. A z ustaleń WP wynika, że Jarosław Kaczyński miał również w dosadnych słowach skomentować woltę szefa rządu.

Sobota . Konwencja programowa PiS w Katowicach. Na scenę wchodzi premier Mateusz Morawiecki . Żartuje, wylicza sukcesy rządu Zjednoczonej Prawicy, mobilizuje wyborców przed nadchodzącymi wyborami. Nagle, niespodziewanie ze sceny, padają symboliczne słowa. – Rząd nie jedzie na wakacje. Od wczesnego rana do nocy pracujemy do 12 października, niech będzie 11, bo cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć - powiedział szef rządu.

Wśród kierownictwa partii konsternacja. Ustalenia były bowiem inne. To prezydent Polski formalnie ogłasza datę wyborów, nie szef rządu. Informacja dociera do Pałacu Prezydenckiego . Prezydent nie kryje irytacji.

Nieoficjalnie, również prezes Jarosław Kaczyński miał skrytykować premiera Mateusza Morawieckiego. I to jeszcze podczas konwencji w Katowicach. Decyzję o terminie wyborów miała zapaść bowiem na Nowogrodzkiej. W wąskim gronie liderów partii. Do czasu , kiedy miał ją ogłosić Andrzej Duda, nikt nie miał prawa informować opinii publicznej o szczegółach.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 98 ust. 2 Konstytucji ogłoszenie terminów wyborów jest wyłączaną kompetencją prezydenta. Głowa państwa ma na to czas do 14 sierpnia. - Będzie na pewno wcześniej. Choćby dlatego, że Paweł Kukiz apelował o wcześniejsze ogłoszenie daty wyborów. Prezydent trochę to przeciągnie, ale z racji tego, że razem Kukizem darzą się szacunkiem i sympatią, stanie się to wcześniej - mówi nam nasz rozmówca.