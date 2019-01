Pomorze: krowa uciekinierka. Od miesiąca mieszka w lesie

Od miesiąca lasy w okolicach Wdzydz Tucholskich na Pomorzu mają nowego lokatora. To krowa, która uciekła z pobliskiego gospodarstwa i nie ma zamiaru wracać do obory.

Nie wiadomo, czy to kwestia zmian klimatu, czy też gdzieś głeboko zakodowanej w genach potrzeby wolności. Kolejna krowa stała się bohaterką mediów. Po Matyldzie, która przez dwa lata ukrywała się przed właścicielem w lasach koło Złotego Stoku na Śląsku, młodej krowie rasy limousine, adoptowanej przez żubry, czy w końcu zakończonej tragicznie historii krasuli, która zbiegła z transportu do rzeźni i schroniła się na jednej z wysp Jeziora Nyskiego, kolejna jałówka "wybrała wolność". Od miesiąca biega po lasach Nadleśnictwa Kościerzyna.

Właściciel krowy już wielokrotnie próbował zachęcić ją do powrotu do obory. Bezskutecznie. Do lasu przywieziono nawet jej matkę i uwiązano ją do drzewa. Liczono na to, że gdy młoda krowa ją zobaczy, uspokoi się i będzie można podać jej środek usypiający. Niestety, to też nie poskutkowało.