Pomorskie. Bakterie coli w Zatoce Gdańskiej po awarii w "Czajce"

Jakość wody na kąpielisku w Mikoszewie w Zatoce Gdańskiej nie odpowiada wymaganiom sanitarnym - poinformował w sobotę sanepid . "Jest to wynik badania próbek wody pobranych w czwartek w rejonie ujścia Wisły. W związku z awaryjnym zrzutem ścieków do Wisły po awarii Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Czajka"w Warszawie" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Awaria Czajki. "Trzaskowski ponosi odpowiedzialność polityczną"

Zatoka Gdańska. Kąpielisko Gdańsk-Świbno

Na stronie WSSE jest również informacja o tym, że na kąpielisku Gdańsk – Świbno , gdzie w czwartek także pobrano próbki do badania - analiza próbek wody wykazała, że "jakość w badanym zakresie tj. obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym" .

Awaria "Czajki" w Warszawie vs. woda w Bałtyku

Próbki wody z Zatoki Gdańskiej pobierane są przez pracowników pomorskiego Sanepidu codziennie od 4 września. To właśnie wtedy do Bałtyku dotarła pierwsza fala niosąca z sobą nieczystości po awarii "Czajki". Do awarii "Czajki" doszło w sobotę 29 sierpnia w Warszawie.