Pomagał przy finałach WOŚP. "Były problemy z ochroną"

- Prowadziłem cztery finały WOŚP. Zdarzały się problemy z ochroną. Na scenę wchodzili podpici ludzie – mówi Wirtualnej Polsce Aleksander Twardowski, który pracował jako konferansjer. O ogromnych brakach w ochronie na imprezach masowych mówi też ekspert ds. bezpieczeństwa Maciej Górski.

Firma ochroniarska z Gdańska, która zabezpieczała 27. finał WOŚP, na którym Stefan W. zaatakował Pawła Adamowicza, ma stracić koncesję, a szef ochrony w firmie może trafić do aresztu. Okazuje się, że już wcześniej miało dochodzić do nieprawidłowości przy zabezpieczaniu imprez WOŚP.

Aleksander Twardowski cztery razy prowadził finały WOŚP. – Byłem konferansjerem na finałach na Podkarpaciu i Śląsku. Były problemy z ochroną. W czasie wieczornego finałów Orkiestry zdarzyła się sytuacja, że na scenę wdarł się pijany człowiek, który chciał sobie przywłaszczyć gadżety. Najgorsze jest to, że nawet wtedy ochrona nie reagowała. Sami to robiliśmy z pomocą ludzi ze sztabu WOŚP – mówi Twardowski. Podkreśla, że sztab WOŚP zawsze mocno pracuje nad wszystkim - w tym również nad utrzymaniem porządku.

I dodaje, że gorąco wspiera akcję Jurka Owsiaka. – Niestety, wszyscy żyliśmy w przeświadczeniu, że w czasie tej imprezy na pewno nic złego się nie wydarzy. To był błąd. Mam nadzieję, że teraz się to zmieni. Tu jest potrzebny większy profesjonalizm i tego zabrakło. Za dużo wiary, że przecież każdy kocha WOŚP, wiec nic się nikomu nie stanie. No i za mało podziału ról - ten odpowiada za scenę, ten za ochronę, ten prowadzi licytacje – mówi Twardowski. I dodaje: - To powinny być rzeczy, które, jeśli poprawione, będą działać na korzyść WOŚP i tych, którzy ją wspierają. Nie powinny być pretekstem do odwrócenia się od niej.