Polski polityk podał rękę Asadowi. To prezent dla propagandy Syrii i Rosji

Poseł Kukiz'15 Skutecki spotkał się z prezydentem Asadem w Damaszku. Syryjska prasa wykorzystuje go do krytykowania UE. Polak przekonuje, że przeciera szlaki dla polskiego biznesu. Krytycy zarzucają mu rolę "pożytecznego idioty".

Syryjskie media poinformowały, że prezydent Baszar al-Asad przyjął "polską delegację parlamentarną". Na czele tej "europejskiej delegacji", jak podkreśla Damaszek, stał poseł Kukiz'15 Paweł Skutecki. Polityk podkreśla, że w otwiera drogę dla polskiego biznesu do udziału w odbudowie kraju. Polak podziękował syryjskim żołnierzom za zatrzymanie ISIS , ale ani słowem nie wspomina o rzeziach i zbrodniach dokonywany przez wojska i milicje Asada. Zaznaczył, że jego głównym celem było przyjrzenie się z bliska sytuacji w kraju.

Odwiedziny polityków z Unii Europejskiej w kraju objętym sankcjami w związku z wojną domową trwającą od 2011 r. nie są czymś rutynowym. Spotkania z Asadem obarczanym za masowe mordy należą do rzadkości. Latem Damaszek odwiedził wicepremier i ówczesny minister spraw zagranicznych Czech Jan Hamacek. Celem tej podróży było przede wszystkim uwolnienie dwóch czeskich pracowników organizacji pozarządowej uwięzionych w Syrii. W sierpniu 2018 r. w Syrii był polski wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz, którym zapowiedział sfinansowanie 100 domków dla powracających uchodźców .

- Nie komentuję faktu, że poseł Skutecki przyjmuje dla siebie rolę "pożytecznego idioty" raz grając dla antyszczepionkowców, raz dla krwawych tyranów. To jego decyzja – napisał Stasiński na Facebooku.

Wieloletni ambasador Polski w krajach Bliskiego Wschodu Jan Natkański uważa, że relacje z Syrią należy utrzymywać, gdyż stosunki dyplomatyczne łączą kraje, a nie polityków. W rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że "bardzo rozsądne" było utrzymanie ambasady RP w Damaszku i Syrii w Warszawie. Wycofano, co prawda, ambasadorów, ale formalnie relacje nie zostały zerwane.

Europejscy politycy nie zamierzają przeznaczyć dziesiątków miliardów euro koniecznych do odbudowania Syrii zanim nie zostanie przeprowadzony proces pokojowy. Zarówno rząd w Damaszku jak i przedstawiciele zbrojnej opozycji zgodzili się już wziąć udział w takich rozmowach.

Rosja namawia Europę do szybkiego zaangażowania się w odbudowę Syrii. Co prawda Moskwa militarnie poparła Damaszek i uchroniła reżim Asada przed upadkiem, ale sama nie ma pieniędzy potrzebnych do podniesienia kraju z ruin.