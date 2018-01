Polska znowu tematem w niemieckich mediach. "Nie jest skłonna do ustępstw"

Niemieccy komentatorzy nie dostrzegają po wizycie premiera Morawieckiego w Brukseli przełomu w relacjach UE z Polską. Ich zdaniem Warszawa nie jest skłonna do ustępstw, dlatego Bruksela powinna utrzymać presję.

Michael Stabenow na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ostrzega czytelników, by nie dali się zwieść uprzejmym sloganom po spotkaniu Jean-Claude'a Junckera z premierem Mateuszem Morawieckim ani zwolnieniem kilku szczególnie krytycznych wobec UE ministrów konserwatywnego rządu. - W sporze o reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości Warszawa najwidoczniej nie jest gotowa do ustępstw - stwierdza autor.

"Wieczór bez obrażania się"

Juncker i Frans Timmermans odnieśli wrażenie, że z Morawieckim można rozmawiać - zaznacza Broessler i dodaje: - To coś nowego, ponieważ z poprzedniczką Morawieckiego, Beatą Szydło wydawało się to niemożliwe i bezcelowe. Pod koniec lutego ma dojść do ponownego spotkania, do tego czasu spodziewane są "postępy", choć nie wiadomo, na czym miałyby polegać - pisze Broessler.