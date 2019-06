Polska zablokowała wnioski ze szczytu UE. Chodzi o neutralność klimatyczną

Zapisy wniosków końcowych ze szczytu Unii Europejskiej w Brukseli zostały zablokowane przez Polskę i kilka innych państw unijnych. Premiera Mateusza Morawieckiego miał za to spotkać "atak" ze strony Niemców, Francuzów, Hiszpanów, Włochów i Holendrów - informuje PAP.

Chodzi o wnioski końcowe, które mówiły o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r. Jak podaje PAP, informacja pochodzi ze źródeł rządowych.

Nieoficjalnie wiadomo, że przeciwne wnioskom były też Czechy, Węgry i Estonia. Większość krajów członkowskich chciała, żeby obecny szczyt UE zobowiązał Komisję Europejską i radę UE do stworzenia ram transformacji, jaką Europa musi przejść, aby dojść do neutralności klimatycznej.

Strategia klimatyczna opracowywana teraz przez UE ma wyznaczać nowe cele dotyczące redukcji gazów cieplarnianych. Unia chce, by do 2050 r. unijna gospodarka była neutralna pod względem emisji CO2, czyli tyle samo pochłaniała, co emitowała.