Mateusz Morawiecki przyleciał do Brukseli. Pierwsze słowa: "Nie dajemy zgody"

Polska nie odpuści - taki wniosek można wysnuć po słowach premiera Mateusza Morawieckiego, które wypowiedział tuż po tym, jak dotarł do budynku Rady Europejskiej. A kwestią, w której Polska ma "jednoznacznie określone stanowisko", jest zaostrzenie celu klimatycznego.

Jesteśmy w Brukseli, by z bliska obserwować szczyt Rady Europejskiej. Jego pierwszym punktem - z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego - miało być spotkanie koordynacyjne V4. Szef polskiego rządu jednak na nie nie zdążył. Podpisał umowę związaną z synchronizacją systemów elektroenergetycznych. Wcześniej powiedział kilka słów do dziennikarzy.

- Będziemy rozmawiać o głównych stanowiskach w kontekście ostatnich wyborów. Toczą się różne rozmowy. Na razie żadne rozwiązania nie zostały przesądzone. Jesteśmy w kontakcie i z negocjatorami z poszczególnych grup parlamentarnych, i z tymi, którzy ubiegają się o stanowiska dla nas. Najważniejsze jest to, jakie poglądy, stanowisko, punkty będą prezentowane przez nowych kandydatów, w szczególności na przewodniczącego Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej. I od tego będziemy uzależniali nasze poparcie - powiedział Morawiecki.

Zapewnił, że "Grupa Wyszehradzka jest tutaj wyjątkowo spójna. Chcemy, żeby głos Europy Centralnej był słyszany, żeby nasze interesy były odpowiednio zabezpieczone". Jak dodał, drugi temat, o którym będzie rozmawiać RE, to zaostrzenie celu klimatycznego.

"Nie dajemy zgody"

Morawiecki podkreślił, że w kwestii zaostrzenia celu klimatycznego Polska ma "jednoznacznie określone stanowisko". Przypomnijmy, że strategia klimatyczna opracowywana przez UE ma wyznaczać nowe cele dotyczące redukcji gazów cieplarnianych. Niewykluczone, że UE będzie chciała, by do 2050 roku unijna gospodarka była neutralna pod względem emisji CO2, czyli tyle samo pochłaniała, co emitowała.