Polska naruszyła prawa kobiety ws. aborcji. Jest wyrok ETPCz

"Ze względu na niemożność przeprowadzenia aborcji w Polsce, skarżąca musiała udać się do prywatnej klinki do Holandii, aby poddać się zabiegowi, co naraziło ja na duże koszty, odcięło od wsparcia rodziny w Polsce i naraziło na poważne konsekwencje psychologiczne" - wskazał ETPCz.