Częściowe zaćmienie Słońca coraz bliżej. Sprawdzamy, przez co można je oglądać

"Połóżcie pod takim drzewem dużą, białą kartkę w miejscu, gdzie padają pojedyncze promienie światła przechodzące między liśćmi. Te niewielkie prześwity działają jak kamera otworkowa, tworząc małe, okrągłe plamki światła. To naturalna projekcja tarczy słonecznej! Na co dzień nie zwracamy na to uwagi, ale podczas zaćmienia te prześwity będą... nadgryzione! Spróbujcie to zobaczyć" - zachęcają miłośnicy astronomii.