Politico: Rosja szykuje się do wojny. Polska jej to ułatwia

Amerykański portal Politico donosi o przygotowywaniu się Rosji do wojny. Niestety, pisze też o Polsce. Ma być "szczególnym laboratorium propagandy".

Skłócenie i poróżnienie Zachodu - na tym ma zależeć Rosji zanim przejdzie do ataku. "W Polsce Moskwie udało się wykorzystać atmosferę wewnętrznych napięć, tak że głównym niebezpieczeństwem w oczach znacznej części opinii publicznej stali się uchodźcy, i że niebezpieczeństwo to nadchodzi z Zachodu, bo Zachód ich przyjmuje" - twierdzi autor artykułu. "Unia Europejska ma się zawalić, a Rosja ma być niezwyciężoną potęgą" - dodaje.

Niechlubna rola Polski

"Propagandowe pokonanie Polski może być dla Kremla istotnym wstępem do dalszych działań i prawdziwej agresji. Polska jest na tyle ważnym krajem, że doprowadzenie w nim do chaosu, może być istotnym momentem, w którym Kreml uzna, że prawdziwą wojnę już można rozpocząć" - twierdzi autor. I zauważa, że jeśli dojdzie do III wojny, będą głosy, że zaczęła się od Polski.

Dla Moskwy największym zagrożeniem jest Unia Europejska. "Pokawałkowanie Europy dałoby Rosji ostatnią szansę, by samej uniknąć rozpadu - ocenia Wóycicki. Podkreśla, że na razie Polska jest ważnym czynnikiem integracji UE. "Wypchnięcie" z niej naszego kraju i konflikt z Brukselą ma być więc ważnym celem Kremla. "Sprowokowanie zadrażnień z Niemcami i niedopuszczenie do współpracy z Ukrainą, to właśnie kroki do tego celu. A po wybuchu w tym tygodniu konfliktu na linii Warszawa–Waszyngton, z pewnością strzelają na Kremlu korki od szampana" - zaznaczył autor artykułu.