Prestiżowe wyróżnienie dla Tuska. "Najbardziej wpływowy w Europie"

Wygrana Tuska to "promyk nadziei dla centrystów na całym kontynencie, którzy z rozpaczą obserwowali, jak populistyczne siły przeniosły się z obrzeży do rządu" - pisze Politico. I przypomina wygrane Giorgii Meloni we Włoszech, "kumpla Putina" Roberta Fico w Słowacji, Geerta Wildersa w Holandii czy umacnianie się u władzy premiera Węgier Viktora Orbana oraz dążącego do powrotu do władzy "Donalda T. po drugiej stronie Atlantyku" (Donalda Trumpa - red.).