Policja: zatrzymamy Falentę bez względu na to czy choruje czy nie

Komenda Stołeczna Policji wystosowała do Sądu prośbę o wydanie listu gończego w sprawie Marka Falenty. Jak ujawniają nam policjanci, stan jego zdrowia w żaden sposób nie będzie przeszkodą w schwytaniu biznesmena. - Na terenie Zakładów Karnych są specjalistyczne placówki. Tam też może się leczyć - mówią.

Marek Falenta powinien zgłosić się do Zakładu Karnego na początku lutego (East News, Fot: Stefan Maszewski)

- Dzisiaj do sądu skierowaliśy wniosek o wydanie listu gończego. Na tym etapie wykonaliśmy wszystkie możliwe sprawdzenia. Mamy do czynienia z osobą ukrywającą się, stąd wniosek o list gończy. Po wystawieniu listu będziemy mogli podjąć operacyjne działania - mówi Wirtualnej Polsce Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.

- Mając nakaz mieliśmy ograniczone możliwości działania. Wśród miejsc, które sprawdzaliśmy był również Instytut, w którym leczone są osoby o zaburzeniach psychiatrycznych. Było podejrzenie, że może tam przebywać. Skazanego tam nie było. Informacja o jego ewentualnej chorobie może trafić do sądu. Policji de facto to nie interesuje. My mamy go zatrzymać - dodaje Sylwester Marczak.

- Jeśli Falenta przebywa w zakładzie, a my zlokalizujemy to miejsce, to i tak zostawiamy tam funkcjonariuszy, żeby podejrzany nie opuścił placówki.Byłby przetransportowany do zakładu psychiatrii na terenie zakładu karnego. Służba więzienna ma oddziały zajmujące się diagnozowaniem i leczeniem takich chorób. Ewentualna choroba nie zatrzymuje naszych działań, co najwyżej opóźni - ujawnia rzecznik stołecznej policji.

Zdaniem policji, Falenta nie przekroczył granicy na lotnisku. – Straż graniczna ma dostęp do naszych systemów, podczas kontroli zostałby zatrzymany – mówi Sylwester Marczak. Mundurowi nie wiedzą jednak czy biznesmen nie wyjechał z kraju przekraczając granicę w aucie.

W ostatnich dniach sprawdzono wszystkie miejsca jego ewentualnego pobytu, zameldowania, w których ostatnio był widywany, a także te w których mógłby przebywać – ze względu na swoje kontakty, znajomości, biznesy.

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, jeszcze dzisiaj warszawski sąd wyda list gończy za Falentą.

- Skazany Marek F. powinien się stawić się we właściwej jednostce penitencjarnej bezzwłocznie w dniu 2 lutego, kiedy postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności stało się prawomocne. Sąd wysłał do właściwej jednostki policji nakaz doprowadzenia Marka F. do aresztu śledczego w dniu 1 lutego. Czynność ta została wykonana w związku z niezgłoszeniem się Marka F. do aresztu śledczego, celem odbycia kary pozbawienia wolności. W dniu 21 lutego Sąd wysłał do policji ponaglenie nakazu doprowadzenia - informuje WP sekcja prasowa warszawskiego sądu okręgowego.

Marek Falenta został skazany w 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 2,5 roku więzienia, w związku z tzw. aferą podsłuchową. Wyrok uprawomocnił się w grudniu 2017 roku. Biznesmen miał pójść do więzienia 2018 roku, ale odwoływał się od niekorzystnej decyzji. W ubiegłym roku złożył wniosek o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy.