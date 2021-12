Polacy chcą poznać majątek Iwony Morawieckiej

Sprawa wrocławskich działek stała się przyczynkiem do odnowienia dyskusji na temat zapowiadanej przez PiS ustawy o jawności majątków rodzin polityków. Choć Sejm przyjął przepisy, które pozwalałyby na takie rozwiązanie, to ustawa została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. W listopadzie 2021 roku TK pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł, że przyjęte przez parlament przepisy są niezgodnie z ustawą zasadniczą.