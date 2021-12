Morawiecki o wywiadzie Ziobry. "Nie ma co się obrażać"

Nie milkną echa wywiadu Zbigniewa Ziobry dla "Financial Times", w którym szef resortu sprawiedliwości stwierdził, że Polska powinna zawiesić wpłacanie składek do UE do momentu wypłacenia jej środków na realizację KPO. Opinię o słowach ministra wygłosił premier Mateusz Morawiecki.